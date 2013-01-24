俄外长：叙利亚反对派对推翻阿萨德的痴迷阻碍和平

路透莫斯科1月23日（记者 Timothy Heritage） - 俄罗斯外长拉夫罗夫周三称，叙利亚总统阿萨德的反对者痴迷于追求推翻政府，这对实现和平构成障碍。

拉夫罗夫在一个年度记者会上的评论，暗示俄罗斯的立场没有改变：阿萨德下台不应成为达成和平协议的前提条件。

“一切都在反对派对推翻阿萨德政府的痴迷上碰壁，只要这种不妥协的立场存在，就不会有好事情发生，武装行动将继续，民众死亡将继续，”拉夫罗夫说道。

拉夫罗夫还指责西方和阿拉伯国家承认叙利亚全国联盟，向反对派提供过多支持，阻碍和平进程。

“反对派活动人士继续明确拒绝对话，选择军事冲突，我们的伙伴们……还鼓励他们这样做，而且向他们提供一切拉长战争所需要的东西。”

拉夫罗夫表示，俄罗斯在叙利亚政策上的主要目的是尽快停止流血冲突。

“不过其他伙伴们显然有别的目的。我们经常与他们沟通，他们似乎什么都明白，包括伴随叙利亚分裂这一可能而来的风险。”

“但是当他们在公共场合讲话时，他们说的却是另外一回事，和私下告诉我们的不一样。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。