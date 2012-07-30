俄罗斯称未考虑向阿萨德提供庇护

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透莫斯科7月28日电---俄罗斯外长拉夫罗夫周六表示俄罗斯并未同意向叙利亚总统阿萨德提供庇护，称“甚至未考虑”这麽做。
当被媒体问及俄罗斯是否准备向阿萨德提供庇护时，拉夫罗夫回答道：“我们不止一次公开表示，我们根本没考虑这麽做。”
他说：“这方面没达成任何协议，根本没这样的想法。这是那些想要将叙利亚问题归咎於我们和中国的人在无事生非。”
他重申了普京和其他俄罗斯官员的立场，即莫斯科与叙利亚政府并无特殊关系，暗示或许某个西方国家接受阿萨德避难更合情理。
拉夫罗夫称：“我们不是叙利亚政府最亲密的盟友。它最好的朋友在欧洲，如果谁想要通过这个方式（向阿萨德提供庇护）解决问题的话，那就让他们去考虑下自己能否这麽做吧。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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