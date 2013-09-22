俄高官：若发现阿萨德欺骗 俄罗斯可能改变立场

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委
路透北京4月9日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透莫斯科9月21日 - 俄罗斯总统普京的幕僚长伊万诺夫（Sergei Ivanov）周六暗示，若发现叙利亚总统阿萨德不按承诺交出化学武器控制权，则俄罗斯可能放弃对阿萨德的支持。
但伊万诺夫重申俄罗斯反对西方国家军事干预叙利亚，称这样只会助长与基地组织有关的武装分子势力。
据俄罗斯媒体报道，伊万诺夫在斯德哥尔摩一次会议上称：“若外部力量军事干预，反对派就会完全失去谈判的兴趣，因为那样美国会像在利比亚那样粉碎政权，反对派轻松就可获胜。”
他还称，俄罗斯预计一周内就可知道叙利亚所有化学武器的下落，但需要两三个月才能确定销毁这些化学武器需要多长时间。
“我是从理论和假设角度来说的，但如果我们确定阿萨德在欺骗，我们可能改变立场，”伊万诺夫说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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