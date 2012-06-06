俄罗斯：未与他国讨论阿萨德命运

路透莫斯科6月5日电（记者 Steve Gutterman）---俄罗斯外交部副部长加提诺夫周二称，俄罗斯准备好面对叙利亚总统阿萨德下台，作为政治解决途径的一部分，但是没有与其他国家讨论阿萨德的命运。

塔斯社报导称，加提诺夫还指出，也门式的权力交接不太适合叙利亚，因为阿萨德的很多仇敌不愿意与政府谈判。

俄罗斯曾在联合国安理会使用否决权和其他工具来保护阿萨德，但面临压力放弃对阿萨德的支持，至少要更加强力地推动阿萨德遵守联合国支持的停火协议以及安南提出的和平计划。

加提诺夫重申，如果在没有外国干预的情况下，叙利亚政治对话导致阿萨德下台，俄罗斯可以接受。

“我们从没说过或设定条件称，政治进程的结果必须是阿萨德继续掌权。这个问题必须由叙利亚人自己解决，”塔斯社援引加提诺夫的话报导称。

加提诺夫表示，俄罗斯“没有与任何国家讨论阿萨德是否该继续掌权还是下台”。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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