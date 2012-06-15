俄罗斯否认参与叙利亚政权更迭讨论

法国总统候选人马克龙宣布与贝湖正式结盟 联手对抗勒庞
路透巴黎2月23日 - 法国总统竞选周四再现转折，候选人马克龙与经验丰富的中间派政治人士贝湖(Francois Bayrou，贝鲁)联手，有望助其击败极右翼党派候选人勒庞。
路透莫斯科6月15日电---俄罗斯外长拉夫罗夫周五称，俄罗斯并未参与讨论叙利亚总统阿萨德下台後的政治过渡方案，强调俄罗斯反对外部干预。
在与伊拉克外长举行会谈後，拉夫罗夫在记者会上表示，他看到有媒体报导暗示俄罗斯和美国正在讨论“阿萨德下台後的叙利亚政权更迭”。
“如果媒体是这个意思，那他们就错了。不存在和也不会进行这种讨论，因为替叙利亚人民做决定完全违背我们的立场，”他表示。
“我们不参与推翻政权：既不会批准联合国安理会采取单方面行动，也不会参与任何政治阴谋，”拉夫罗夫称。
拉夫罗夫指出，任何关於叙利亚的国际对话都必须包括伊朗，必须是讨论为叙利亚政治对话创造条件的方法，而不应涉及对话的内容，或是设定阿萨德下台等先决条件。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透巴黎2月23日 - 法国总统竞选周四再现转折，候选人马克龙与经验丰富的中间派政治人士贝湖(Francois Bayrou，贝鲁)联手，有望助其击败极右翼党派候选人勒庞。
路透吉隆坡2月24日 - 马来西亚警方周五称，初步报告显示，金正男是被剧毒化学品VX神经毒剂杀害。 VX神经毒剂被联合国列为大规模杀伤性武器。 金正男是朝鲜领导人金正恩同父异母的兄长，上周在吉隆坡国际机场遇袭后死亡，当时他准备乘飞机前往澳门。(完) (编译 侯雪苹；审校 王丽鑫)
路透2月23日 - 美国地质调查局(USGS)宣布，周五早晨赞比亚北部发生6.1级地震。 USGS称，震源深度仅10公里，震中距离坦桑尼亚Kipili市西南的Tanganyika湖约125.5公里。(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)