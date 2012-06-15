俄罗斯否认参与叙利亚政权更迭讨论

路透莫斯科6月15日电---俄罗斯外长拉夫罗夫周五称，俄罗斯并未参与讨论叙利亚总统阿萨德下台後的政治过渡方案，强调俄罗斯反对外部干预。

在与伊拉克外长举行会谈後，拉夫罗夫在记者会上表示，他看到有媒体报导暗示俄罗斯和美国正在讨论“阿萨德下台後的叙利亚政权更迭”。

“如果媒体是这个意思，那他们就错了。不存在和也不会进行这种讨论，因为替叙利亚人民做决定完全违背我们的立场，”他表示。

“我们不参与推翻政权：既不会批准联合国安理会采取单方面行动，也不会参与任何政治阴谋，”拉夫罗夫称。

拉夫罗夫指出，任何关於叙利亚的国际对话都必须包括伊朗，必须是讨论为叙利亚政治对话创造条件的方法，而不应涉及对话的内容，或是设定阿萨德下台等先决条件。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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