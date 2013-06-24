普京称阿萨德立即下台或令叙出现政治真空

路透俄罗斯圣彼得堡6月21日（记者 Alexei Anishchuk） - 俄罗斯总统普京日前表示，俄罗斯担心若叙利亚总统阿萨德立即下台，可能引发叙利亚出现争夺领导权的情况，武装分子可能夺取控制权。

“我们担心目前若作出改变叙利亚政府的决定，叙利亚可能会出现政治真空，”普京与德国总理默克尔召开联合新闻发布会时说道。

“阿萨德现在下台，就会出现政治真空--谁来填补呢？可能会是那些恐怖组织，”普京说。“没人希望出现这种情况，但怎样才能避免呢？毕竟，他们手握武装且很激进。”

普京批评一些国家武装叙利亚反对派，同时为俄罗斯向阿萨德政府供应武器进行辩护，指出俄罗斯的武器供应完全合法。

普京称，美俄希望召开的国际和平会议，是解决叙利亚问题的唯一途径。

“只有一种合理的方案，该方案在八国集团（G8）会议上获得了一致支持，”他说道，指的是近期在北爱尔兰召开的G8峰会。

“该方案要求冲突各方前往日内瓦……坐在谈判桌前，停止暴力活动，为他们国家的未来架构找到可接受的形式，以及找到适合所有种族和宗教群体的安全条款。”

普京重申，俄罗斯的立场是阿萨德的命运及叙利亚的政治前途不应由外部力量决定。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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