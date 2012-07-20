俄驻法大使：阿萨德准备以“有序”方式下台

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透巴黎7月20日电---俄罗斯驻法国大使奥尔洛夫(Alexander Orlov)周五在接受法国电台采访时表示，叙利亚总统阿萨德已接受他必须下台的事实，但只会以有序方式离开。
他在接受法国国际广播电台(RFI)采访时表示：“在日内瓦的会议上，最终公报预示叙利亚将向更加民主的体制过渡。”
“阿萨德接受了这份最终公报。阿萨德已经委托他的代表就过渡进程与反对派进行谈判。这就意味着他接受下台的事实，但要以一种有序的方式进行。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。