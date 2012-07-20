俄驻法大使：阿萨德准备以“有序”方式下台

路透巴黎7月20日电---俄罗斯驻法国大使奥尔洛夫(Alexander Orlov)周五在接受法国电台采访时表示，叙利亚总统阿萨德已接受他必须下台的事实，但只会以有序方式离开。

他在接受法国国际广播电台(RFI)采访时表示：“在日内瓦的会议上，最终公报预示叙利亚将向更加民主的体制过渡。”

“阿萨德接受了这份最终公报。阿萨德已经委托他的代表就过渡进程与反对派进行谈判。这就意味着他接受下台的事实，但要以一种有序的方式进行。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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