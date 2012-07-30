俄罗斯指责西方和叙利亚邻国应为流血事件负责

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透索契7月28日电（记者 Denis Dyomkin）---俄罗斯外长拉夫罗夫周六警告称，其他国家对叙利亚反对派的支持将导致更多流血事件，不能期望叙利亚政府心甘情愿地向反对派让步。
拉夫罗夫称，西方和阿拉伯国家应向反对派施加更多影响力，以停止战斗。
他表示，阿勒颇惨剧迫在眉睫，并称反对派在一定程度上也将负有责任。
在与日本外相玄叶光一郎的联合新闻发布会上，拉夫罗夫称，“必须向所有人施压。不幸的是，我们的西方夥伴更喜欢做不一样的事情，基本上是联合叙利亚的一些邻国，对反政府的武装斗争给予鼓励、支持和指挥。”
“所有这些行为的代价将是更多的流血事件。”
拉夫罗夫称，俄罗斯在呼吁叙利亚政府采取初步行动，但反对派不应利用政府的这些行动，而去占领城镇。
“装备精良的反对派组织在占领城市，期望为过渡政府创造某种缓冲区，我们怎麽能期望叙利亚政府说，‘好的，来吧，推翻我吧，’”他说道。
“这非常不现实--不是因为我们支持叙利亚政府，而是因为这不会起作用的。”（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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