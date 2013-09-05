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亚洲 | 2013年 9月 5日 星期四 22:57 BJT

标题新闻：俄罗斯总统发言人称金砖国家(BRICS)领导人表达了对叙利亚动武可能拖累全球经济的担忧

金砖国家(BRICS)－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非

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