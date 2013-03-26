联合国叙化武问题调查组必须包括中俄专家--俄官员

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月25日 - 俄罗斯副外长加提诺夫（Gennady Gatilov）周一表示，俄罗斯将坚持要求俄罗斯和中国代表参与联合国对叙利亚上周是否使用化学武器的调查。
联合国秘书长潘基文周四宣布将进行上述调查，并明确表示调查将针对阿勒颇附近导致26人死亡的一枚火箭弹攻击事件。叙利亚政府和反对派互相指责对方发射了搭载化学武器的导弹。
加提诺夫指出，调查只有由“平衡的国际专家组”执行才具有客观性。
加提诺夫在Twitter上称，该专家组“必须包括联合国安理会五大常任理事国的代表，包括俄罗斯和中国的化学专家”。（完）
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。