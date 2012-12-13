俄新社：叙利亚反对派可能赢得内战

法国总统候选人菲永民调支持率继续下滑 料无缘第二轮对决
路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报道指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。
路透莫斯科12月13日 - 俄罗斯副外长、中东事务特使Mikhail Bogdanov周四称，叙利亚反对派在与政府军的战斗中取得进展，或赢得内战的胜利。
他还表示，如果有必要，俄罗斯将考虑撤侨计划。
“必须得面对现实。叙利亚政府节节败退。”俄罗斯新闻社引述Bogdanov的话报导称。
“遗憾的是，无法排除叙利亚反对派取得胜利的可能性。”
他的话明显暗示俄罗斯为叙利亚政府倒台的可能性作准备。
“我们正在处理撤侨准备的问题。我们拥有动员计划，并在确认侨民的居住地点。”
他表示，俄罗斯将继续坚持和平解决叙利亚问题的态度。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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