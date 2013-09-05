普京就叙问题向美国会施压 称克里撒了谎

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科9月4日 - 俄罗斯总统普京周三称，在没有联合国安理会决定的情况下，美国国会无权批准对叙利亚动武，否则就属于“侵略行为”。

普京称，“除了自卫以外，联合国安理会以外的任何行动都属于侵略。美国国会及参议院目前的所作所为基本上是在让侵略合法化，这在原则上是不可接受的。”

二十国集团（G20）峰会将于周四在俄罗斯圣彼得堡召开，普京的这番言论或许会令局势更为紧张。普京还称，对于基地组织在叙利亚冲突中的作用，美国国务卿克里向国会撒了谎。

“当然，他们撒了个美丽的谎言。我看了（美国）国会的辩论。一位议员问克里：‘那里（叙利亚）有基地组织吗？’他说：‘没有，我很负责任地告诉大家没有’。”普京在克里姆林宫人权委员会会议上说道。

“基地组织分支机构是主要的武装组织，他们知道这一点，”他说道，“他们”指的是美国。“我对此感到不悦且意外--我们跟他们对话，是因为我们原以为他们是正派人。但他却在撒谎，而且还知道他在撒谎，太悲哀了。”

普京没有透露更多详情。