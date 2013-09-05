普京就叙问题向美国会施压 称克里撒了谎

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月4日 - 俄罗斯总统普京周三称，在没有联合国安理会决定的情况下，美国国会无权批准对叙利亚动武，否则就属于“侵略行为”。
普京称，“除了自卫以外，联合国安理会以外的任何行动都属于侵略。美国国会及参议院目前的所作所为基本上是在让侵略合法化，这在原则上是不可接受的。”
二十国集团（G20）峰会将于周四在俄罗斯圣彼得堡召开，普京的这番言论或许会令局势更为紧张。普京还称，对于基地组织在叙利亚冲突中的作用，美国国务卿克里向国会撒了谎。
“当然，他们撒了个美丽的谎言。我看了（美国）国会的辩论。一位议员问克里：‘那里（叙利亚）有基地组织吗？’他说：‘没有，我很负责任地告诉大家没有’。”普京在克里姆林宫人权委员会会议上说道。
“基地组织分支机构是主要的武装组织，他们知道这一点，”他说道，“他们”指的是美国。“我对此感到不悦且意外--我们跟他们对话，是因为我们原以为他们是正派人。但他却在撒谎，而且还知道他在撒谎，太悲哀了。”
普京没有透露更多详情。
克里在与一位参议员交流时，被问及叙利亚反对派“逐渐被基地组织渗透”是否“基本属实”，克里说道：“不是，这其实并非实情，基本上是错误的说法”。（完）
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