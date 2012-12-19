俄罗斯准备从叙利亚撤侨--媒体

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特12月18日 - 国际文传电讯社周二称，俄罗斯向地中海派出军舰，准备从叙利亚撤侨，暗示叙利亚总统阿萨德的主要盟友担忧反对派威胁大马士革。

活动人士称，一天前反对派占领了Yarmouk营地，这里距里大马士革只有三公里，或成为反对派进入大马士革的跳板。

近几周，叙利亚反对派在军事和外交上取得明显胜利，占领了数个军事基地并获得西方和阿拉伯国家的正式认可。

阿萨德的盟友们大多仍支持他，伊朗称，没有迹象显示阿萨德即将被推翻。

“叙利亚军队和政府运转良好。”伊朗副外长Hossein Amir-Abdollahian周二在莫斯科说道。

国际文传电讯社引述匿名海军消息人士称，两艘武装登陆艇、一艘运输艇和一艘护航舰已经从波罗的海一个港口出发前往地中海。俄罗斯在叙利亚Tartus港口拥有一个海军维修基地，该港位于大马士革西北约250公里。

“他们前往叙利亚海域，以帮助可能撤离的俄罗斯公民......部署准备属于紧急进行并高度保密。”消息人士称。（完）