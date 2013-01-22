俄罗斯启动从叙利亚撤侨行动

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透莫斯科1月21日（记者 Thomas Grove/Steve Gutterman） - 俄罗斯紧急事务部称，周二向黎巴嫩派出两架飞机，从叙利亚撤出超过100名侨民。此举显示俄罗斯可能在为叙利亚总统阿萨德下台做准备。
俄罗斯一直是阿萨德的主要外国盟友，但是一名外交官上个月承认，叙利亚政府节节败退，反对派有可能赢得内战。
“根据俄罗斯领导层的命令，紧急事务部向贝鲁特派出两架飞机，确保想离开叙利亚的俄罗斯人能够离开。”紧急事务部发言人Irina Rossius对国际文传电讯社表示。
“按计划，超过100名俄罗斯人将（乘坐这两架飞机）离开叙利亚。”
尚不清楚派出飞机是否是更大规模撤侨的开始。
撤侨显示俄罗斯认为阿萨德可能下台，尽管俄罗斯并未放弃其立场，即阿萨德下台不能是签署和平协议的前提条件。
俄罗斯在叙利亚他图斯港租借了一个海军养护和供给基地，国有军火出口企业Rosoboronexport在当地拥有大量雇员。
俄罗斯企业也有在叙利亚工作的雇员。俄罗斯官员称，叙利亚有数万俄罗斯公民，很多是远嫁到叙利亚的俄罗斯女性。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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