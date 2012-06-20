俄叙否认中俄伊叙将举行联合军演

独家：特朗普政府可用于筑墙的现有资金只有2000万美元--文件
路透华盛顿3月1日 - 据路透看到的一份文件，美国总统特朗普承诺利用现有资金立即开始在美国-墨西哥边境筑墙，现在遇到了资金不足问题。
路透莫斯科6月19日电---伊朗法斯通讯社（Fars）报道称，叙利亚将与俄罗斯、中国和伊朗在叙利亚举行联合军事演习，俄罗斯和叙利亚周二对此予以否认。
法斯通讯社称，来自四国的9万士兵、数以百计的船只、坦克及战机，将在叙利亚进行海陆军演。
俄罗斯国防部称该类报导为“故意的假消息”，俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）亦援引叙总统阿萨德顾问Bouthaina Shabaan的话称，相关报道是虚假的。
Shabaan周二在莫斯科称：“没这回事。这属於散布关於叙利亚的虚假消息。”
国际文传电讯社称，Shabaan指的是阿拉伯电视台（al-Arabiya）一则与伊朗法斯通讯社类似的报道。（完）编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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