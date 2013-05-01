俄罗斯严禁本国客机飞越叙利亚领空

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科4月30日 - 俄罗斯联邦航空运输机构Rosaviatsiya周二表示，该国已经禁止本国飞机飞越叙利亚领空。此前，一架载有160名乘客的飞机改变航向，以躲避地面战火威胁。

叙利亚内战持续蔓延，已经导致进出该国的航班基本停飞。

Rosaviatsiya称，多数俄罗斯航班都遵守了2月发布的飞行建议，避免穿越叙利亚领空，但是也有一些航班无视风险，在往返埃及途中继续经过叙利亚。

“为了保护俄罗斯民航乘客和机组人员的安全……，Rosaviatsiya发布命令禁止使用叙利亚领空，”该机构在声明中称。

周一，一架NORDWIND航空公司运营的俄罗斯包机从埃及度假胜地沙姆沙伊赫飞往俄罗斯喀山，在途经叙利亚领空时改变航向以躲避交战区。没有伤亡报告。

这起事件引起了俄罗斯的忧虑，因有些媒体报导称这架包机在叙利亚领空遭遇火力攻击。俄罗斯旅游当局官员则表示，没有遭遇任何攻击活动。（完）