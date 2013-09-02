分析：普京将G20峰会视为反击奥巴马的好机会

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Timothy Heritage

路透莫斯科9月1日 - 不到三个月前，俄罗斯总统普京在当时召开的世界大国领导人峰会上遭到孤立。现在，他看到了局势逆转的机会。

美国是否针对叙利亚毒气袭击事件作出军事回应令奥巴马陷入两难境地，这意味着他将在圣彼得堡举行的20国集团（G20）峰会上承受更大的压力。

奥巴马周六宣布推迟对叙利亚的军事打击，转而寻求国会的相关授权，战争一触即发的紧张局势有所缓和。

在6月于北爱尔兰召开的八国集团（G8）峰会上，普京因支持叙利亚总统阿萨德的立场备受孤立，在与奥巴马的整个会谈过程中都愁眉不展。奥巴马后来将普京比作“坐在教室后面无聊的孩子”。

普京不理会这些嘲弄，坚定支持阿萨德，驳斥了奥巴马关于叙利亚政府军在8月21日实施了化学武器袭击的说法。

面对美英法三国领导人针对叙利亚局势不断提高的压力，普京发表讲话予以回击，以讽刺口气提到奥巴马作为诺贝尔和平奖得主，并称美国的全球政策很失败。

普京在符拉迪沃斯托克对记者表示：“我们需要记住过去十年发生了什么事，由美国在世界各地发起的武装冲突到底有多少。这些冲突最终又有哪一次解决了问题？”

“正如我说，阿富汗、伊拉克，凡此种种。总而言之，并无和平和民主可言。”

普京否认阿萨德军队使用化学武器一事，称“这完全是胡说八道”，说这话时，普京看起来坚定而自信。

在历经数月的压力后，普京向西方传达了一条信息，他准备在圣彼得堡就叙利亚问题展开博弈，将G20峰会视为一个将美国形容为街头坏男孩的机会。

普京说：“当然，G20峰会并不是一个正式的司法机构。它不能代替联合国安理会，不能就动用武力作出决定，但却是一个讨论问题的好地方。为什么不加以利用呢？”

“难道摧毁国际安全体系和国际法基础就再次符合美国利益了吗？这会加强美国的国际地位吗？我看未必。”（完）