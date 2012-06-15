俄罗斯称没向叙利亚输送新直升机

路透莫斯科6月15日电---俄罗斯周五称，没有向叙利亚输送新的军用直升机。

此前美国国务卿希拉里曾表示，美国获得的情报显示，有攻击型直升机正从俄罗斯运往叙利亚。俄罗斯外交部称，该国同叙利亚的武器合作仅限於防御型技术。

“没有向叙利亚输送俄罗斯军用直升机，同叙利亚的所有军工合作仅限於输送防御型武器，”俄罗斯外交部在其网站上称。

“至于直升机，之前有计划对多年前输送给叙利亚的军事设备进行修理。”

对俄罗斯向叙利亚输送武器，西方国家的批评之声日渐增多。

俄罗斯称，该国在履行之前达成的向叙利亚供应防空系统协议，以用於抵御外部攻击，没有向叙利亚输送可用於国内冲突的武器。

接近俄罗斯武器出口商Rosoboronexport的消息人士称，希拉里周二所提到的直升机可能指的是2009年被运送到俄罗斯进行修理的直升机，现在可能正在送往叙利亚的途中。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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