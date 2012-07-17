俄罗斯指责西方国家要挟叙利亚

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透莫斯科7月16日电（记者 Gabriela Baczynska）---俄罗斯周一称，如果西方国家继续用制裁“要挟”叙利亚，俄罗斯将阻挠联合国安理会延长观察团在叙任期。
俄外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）在与联合国特使安南在莫斯科会谈前立场强硬，国际社会对中俄施压未令其让步。
西方外交人士希望，俄罗斯能通过不失颜面的方式，放弃对叙总统阿萨德的支持，同意阿萨德不应参与叙政权过渡。而拉夫罗夫的言论或令他们感到失望。
拉夫罗夫在一个新闻发布会上称：“我们非常遗憾地觉察出要挟的味道。这会适得其反，是一种危险的做法。”安南将对俄罗斯进行为期两天的访问，周二将与俄总统普京会谈。
拉夫罗夫称，俄罗斯不会支持联合国安理会正在讨论的关於观察员的草案，因为草案内容包括，如果叙利亚不遵守安南的和平计划，将对其采取制裁。俄方提出的草案没有包含这种威胁内容。
拉夫罗夫称，6月30日安南和安理会五大常任理事国在日内瓦举行会谈，任何协议都必须遵从当时列出的原则。俄罗斯表示，不应具体要求阿萨德被排除在叙政权过渡之外。
拉夫罗夫称：“如果我们的夥伴无论如何也要阻挠俄方决议，那麽联合国观察团行动将不会得到授权，他们必须离开叙利亚。那将是一件遗憾的事情。”
拉夫罗夫和安南周一进行会谈後，均未对记者发表任何评论。
普京周二与安南会谈後，将於次日会见土耳其总理埃尔多安（Tayyip Erdogan），後者一直呼吁阿萨德下台。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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