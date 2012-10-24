俄罗斯称叙反对派拥有肩扛式导弹

路透莫斯科10月24日电---国际文传电讯社引述俄罗斯高级将领的话报导称，叙利亚反对派拥有便携式地对空导弹，包括美国生产的Stinger。

和叙利亚总统阿萨德相似，俄罗斯也将暴力持续的大部分原因归咎於反对派武装人员，称他们受到外国的鼓励和武器援助。

国际文传电讯社引述俄罗斯总参谋长马卡洛夫（Nikolai Makarov）的话报导称，俄罗斯军方发现“叙利亚反政府武装人员拥有便携式导弹发射器，包括美国生产的Stinger”。

NBC News曾於7月底报导，反对派武装叙利亚自由军获得二十几颗肩扛式地对空导弹（MANPAD）。叙利亚自由军的一名政治顾问予以否认。

和利比亚危机不同，西方国家并未表现出武装叙利亚反对派的兴趣，因担忧武器可能落入伊斯兰武装分子的手中。

去年俄罗斯向叙利亚政府出售了10亿美元的军火，并明确表示将反对联合国安理会对叙利亚实施武器禁运，称叙利亚反对派武装力量不管怎样都能通过非法渠道获得军火。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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