俄罗斯称未改变对叙利亚政策（更新版）

路透莫斯科12月14日 - 俄罗斯周五表示，没有改变对叙利亚问题的政策。此前该国一名外交官称，叙利亚反对派可能会赢得内战的胜利。

俄罗斯副外长波格丹诺夫(Mikhail Bogdanov)周四表示，不排除叙利亚反对派获胜的可能性。这也是俄罗斯迄今对叙利亚问题最为悲观的表态，但这一表态受到美国政府的欢迎。美国国务院发言人纽兰（Victoria Nuland)称俄罗斯总算认清了现实。

但俄罗斯外交部表示，波格丹诺夫只是重申该国对叙利亚的立场，称叙利亚冲突的任何解决方案都应基于今年早些时候在日内瓦国际会议上达成的共识。

国际社会于6月30日在日内瓦召开会议，就叙利亚应成立一个过渡政府以结束流血冲突达成一致，但未解决叙利亚总统阿萨德在此过程中应扮演什么角色的问题。

目前尚不清楚是波格丹诺夫讲错了话还是他的表态反映出俄内部对叙利亚危机的分歧。

俄罗斯表示，阿萨德的下台不应成为解决方案达成的前提。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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