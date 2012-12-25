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时事要闻 | 2012年 12月 25日 星期二 10:38 BJT

俄罗斯称叙利亚在采取行动 保护化学武器安全

路透莫斯科12月24日（记者 Steve Gutterman） - 俄罗斯电视台Russia Today周一引述该国外长拉夫罗夫的话报道称，认为阿萨德政府不会在内战中使用化学武器，称这么做是“政治自杀”。

拉夫罗夫表示，近期部分叙利亚化学武器被转移的迹象是叙利亚政府为了确保这些武器更加安全。

“我们得到的消息是......最近有关化学武器转移的报道与叙利亚政府将化学武器集中到......两个地方以确保绝对安全有关，”拉夫罗夫说道。

他表示，这和美国得到的消息相关。

“我认为叙利亚不会使用化学武器。如果叙利亚政府这么做，将会是政治自杀。”

在接受Russia Today采访过程中，拉夫罗夫为俄罗斯拒绝向阿萨德施压逼其下台进行辩护，强调俄罗斯反对军事干预。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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