美俄及联合国特使下月或商讨叙问题--俄副外长

路透莫斯科12月28日 - 俄罗斯副外长Mikahil Bogdanov周五称，俄罗斯期待在下月与美国负责叙利亚事务的官员会面，与联合国叙利亚问题特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi）共同磋商后者提出的解决叙利亚问题的提案。

卜拉希米本周六将飞抵莫斯科，与俄罗斯官员探讨他与叙利亚总统阿萨德及反对派的谈判结果。

“我们将聆听卜拉希米对叙利亚局势的看法，然后可能决定举行美国官员及卜拉希米参加的三方会谈，”Bogdanov说道。

Bogdanov、美国副国务卿伯恩斯（William Burns）及卜拉希米曾在本月初举行会谈，就通过解决叙利亚危机的一项政治方案不仅必要且有可能达成共识。

Bogdanov称，三人的再次会谈将在假期过后的1月举行。

卜拉希米正在努力促成叙利亚政权和平过渡，他呼吁叙利亚在选举前建立过渡政府管理国家。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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