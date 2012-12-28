美俄及联合国特使下月或商讨叙问题--俄副外长

法国总统候选人菲永仍受空饷丑闻调查拖累 勒庞的民调支持率上升
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
路透莫斯科12月28日 - 俄罗斯副外长Mikahil Bogdanov周五称，俄罗斯期待在下月与美国负责叙利亚事务的官员会面，与联合国叙利亚问题特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi）共同磋商后者提出的解决叙利亚问题的提案。
卜拉希米本周六将飞抵莫斯科，与俄罗斯官员探讨他与叙利亚总统阿萨德及反对派的谈判结果。
“我们将聆听卜拉希米对叙利亚局势的看法，然后可能决定举行美国官员及卜拉希米参加的三方会谈，”Bogdanov说道。
Bogdanov、美国副国务卿伯恩斯（William Burns）及卜拉希米曾在本月初举行会谈，就通过解决叙利亚危机的一项政治方案不仅必要且有可能达成共识。
Bogdanov称，三人的再次会谈将在假期过后的1月举行。
卜拉希米正在努力促成叙利亚政权和平过渡，他呼吁叙利亚在选举前建立过渡政府管理国家。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”
路透北京2月16日 - 天津市第二中级人民法院周四称，最高人民法院原副院长奚晓明因受贿罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对奚晓明受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。奚晓明当庭表示服判，不上诉。