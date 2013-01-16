俄罗斯反对将叙利亚危机提交国际刑事法院

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透莫斯科1月15日 - 俄罗斯反对一些国家提出的将叙利亚危机提交国际刑事法院的建议，称此举“不合时宜而且适得其反”。
周一超过50个国家要求安理会将叙利亚冲突提交国际刑事法院，并在信中称此举将“向叙利亚当局发出明确信号”。
俄罗斯称，该提议不会有助于结束叙利亚内战。俄罗斯、中国和美国都不是国际刑事法院成员。
“我们认为此举不合时宜而且适得其反，当前的主要任务是立即停止叙利亚流血冲突，”俄罗斯外交部在声明中称。
已经持续长达21个月的叙利亚冲突已经导致6万人死亡，叙利亚政府和反对派都受到指责，但联合国称叙利亚政府及其支持者责任更大。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)