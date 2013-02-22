俄罗斯指责美国在叙利亚问题上持双重标准

韩国军方称朝鲜据信发射一枚弹道导弹 但飞行距离不远
路透首尔4月5日 - 韩国军方表示，朝鲜周三从其东海岸新浦地区发射一枚不明飞行物，该物体最后落入朝鲜半岛外海。 朝鲜此次发射正值中美两国领袖本周即将举行峰会，特朗普与习近平可能会讨论对朝鲜施加更多压力迫使其放弃武器研发。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透莫斯科2月22日 - 俄罗斯周五称美国在叙利亚问题上持双重标准，指责美国阻止联合国安理会谴责大马士革一起汽车炸弹袭击的声明获得通过。
该汽车炸弹袭击周四发生在一条繁忙的高速上，导致53人死亡，并损坏了附近的俄罗斯大使馆建筑。
“因为美国在联合国安理会的立场，叙利亚国内的恐怖主义行为并未受到谴责，我们很失望，”俄罗斯外长拉夫罗夫会见中国外长后在双方的联合新闻发布会上表示。
“我们认为这是双重标准，反映美国背离无条件谴责任何恐怖主义行为这一基本原则的危险倾向。该原则在对抗恐怖主义时保证了国际社会的联合。”（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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路透首尔4月5日 - 韩国军方表示，朝鲜周三从其东海岸新浦地区发射一枚不明飞行物，该物体最后落入朝鲜半岛外海。 朝鲜此次发射正值中美两国领袖本周即将举行峰会，特朗普与习近平可能会讨论对朝鲜施加更多压力迫使其放弃武器研发。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完)
路透莫斯科4月4日 - 俄罗斯新闻社周二报导，圣彼得堡Sennaya Ploshchad地铁站已被关闭，之前有匿名人士打电话，警告称可能会再发生袭击事件。