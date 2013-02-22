俄罗斯指责美国在叙利亚问题上持双重标准

路透莫斯科2月22日 - 俄罗斯周五称美国在叙利亚问题上持双重标准，指责美国阻止联合国安理会谴责大马士革一起汽车炸弹袭击的声明获得通过。

该汽车炸弹袭击周四发生在一条繁忙的高速上，导致53人死亡，并损坏了附近的俄罗斯大使馆建筑。

“因为美国在联合国安理会的立场，叙利亚国内的恐怖主义行为并未受到谴责，我们很失望，”俄罗斯外长拉夫罗夫会见中国外长后在双方的联合新闻发布会上表示。

“我们认为这是双重标准，反映美国背离无条件谴责任何恐怖主义行为这一基本原则的危险倾向。该原则在对抗恐怖主义时保证了国际社会的联合。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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