俄罗斯批评阿盟峰会将叙利亚席位授予反对派

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透莫斯科3月27日 - 对于阿盟将叙利亚的代表席位授予该国反对派，俄罗斯周三对此表示“困惑不解”。
俄罗斯同时批评联合国人权理事会将全部责任归咎于叙利亚政府，并试图遮掩叙利亚反对派所犯下的滔天罪行。
叙利亚反对派领导人哈蒂柏（Moaz Alkhatib）周二在阿盟峰会上填补了叙利亚空缺的席位。同时，此次阿盟峰会还表示将向叙利亚反对派提供军事援助。
俄罗斯外交部发表声明称，“在多哈（阿盟峰会上），他们再次采取反叙利亚的措施。实际上，这是在公开鼓励那些仍在继续指望对叙利亚问题使用军事解决方案的国家。”
“多哈阿盟峰会的进展及该峰会不顾某些成员国的反对所采取的决定，至少令人困惑不解。”俄外交部声明并指出，该峰会的决定违反国际法。
另外，俄罗斯周三还指责联合国人权理事会在叙利亚冲突上偏袒反对派。（完）
编译：程芳 发稿：王燕焜
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路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。