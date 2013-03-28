俄罗斯批评阿盟峰会将叙利亚席位授予反对派

路透莫斯科3月27日 - 对于阿盟将叙利亚的代表席位授予该国反对派，俄罗斯周三对此表示“困惑不解”。

俄罗斯同时批评联合国人权理事会将全部责任归咎于叙利亚政府，并试图遮掩叙利亚反对派所犯下的滔天罪行。

叙利亚反对派领导人哈蒂柏（Moaz Alkhatib）周二在阿盟峰会上填补了叙利亚空缺的席位。同时，此次阿盟峰会还表示将向叙利亚反对派提供军事援助。

俄罗斯外交部发表声明称，“在多哈（阿盟峰会上），他们再次采取反叙利亚的措施。实际上，这是在公开鼓励那些仍在继续指望对叙利亚问题使用军事解决方案的国家。”

“多哈阿盟峰会的进展及该峰会不顾某些成员国的反对所采取的决定，至少令人困惑不解。”俄外交部声明并指出，该峰会的决定违反国际法。

另外，俄罗斯周三还指责联合国人权理事会在叙利亚冲突上偏袒反对派。（完）

编译：程芳 发稿：王燕焜

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