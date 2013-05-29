俄罗斯谴责美支持的叙利亚人权草案

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透莫斯科5月29日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫指责美国支持的谴责叙利亚政府的决议草案，称该草案“令人作呕”，将削弱和平努力。周三联合国人权委员会将进行辩论。
拉夫罗夫指出，美国支持该决议草案与美俄召集和谈的努力相悖。该草案谴责叙利亚政府及其附属民兵组织“普遍且一贯地严重侵犯人权”。
“美国代表团积极推销这个非常讨人厌的草案。”拉夫罗夫在莫斯科一个记者会上说道。
他表示，该草案是“单方面而且令人作呕的”，和本月早些时候联合国大会通过的决议相似，意在给美俄促成和谈的努力设置障碍。
拉夫罗夫指出，美国支持他与美国国务卿克里试图组织的和谈，同时“又在采取削弱和谈的行为”，这让人无法接受。
拉夫罗夫还重申，俄罗斯坚持要求邀请伊朗参加和谈，并表示应说服叙利亚反对派不要对参加和谈预设前提条件，比如要求阿萨德下台。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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