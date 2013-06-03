俄罗斯称美向叙利亚反对派施压不足

路透莫斯科6月3日 - 俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫(Sergei Ryabkov)周一表示，美国未向叙利亚反对力量施加足够多的压力，以令其参加国际和平会议，并放弃让叙利亚总统阿萨德下台的要求。

俄罗斯和美国5月7日宣布将尽快促成阿萨德政府和反对力量参加国际会议，寻求结束叙利亚内战，但国际会议日期尚未确定。

俄罗斯新闻社援引里亚布科夫的话报道称：“在我们看来，在向叙利亚反对派组织施加影响以令其参加国际会议上，美国显然没有尽最大努力。”

他表示，美国“不应允许反对派试图发最后通牒，并设置前提条件。这种条件主要是要求叙利亚总统阿萨德下台。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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