俄罗斯称美向叙利亚反对派施压不足

欧洲议会成员将告诉英国民众 启动退欧进程后仍可喊停
路透布鲁塞尔3月28日 - 欧洲议会成员希望告诉英国人，在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三稍晚启动为期两年的退欧进程之后，英国人还可以改变主意，留在欧盟。
路透莫斯科6月3日 - 俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫(Sergei Ryabkov)周一表示，美国未向叙利亚反对力量施加足够多的压力，以令其参加国际和平会议，并放弃让叙利亚总统阿萨德下台的要求。
俄罗斯和美国5月7日宣布将尽快促成阿萨德政府和反对力量参加国际会议，寻求结束叙利亚内战，但国际会议日期尚未确定。
俄罗斯新闻社援引里亚布科夫的话报道称：“在我们看来，在向叙利亚反对派组织施加影响以令其参加国际会议上，美国显然没有尽最大努力。”
他表示，美国“不应允许反对派试图发最后通牒，并设置前提条件。这种条件主要是要求叙利亚总统阿萨德下台。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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