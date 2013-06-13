普京称阿萨德本可避免内战

路透莫斯科6月11日 - 俄罗斯总统普京周二称，叙利亚总统阿萨德本来可通过快速回应政治变革呼声而避免内战。

普京在接受俄罗斯官方英语新闻频道《今日俄罗斯》采访时重申俄罗斯没有充当阿萨德的支持者，并谴责西方国家造成中东地区的剧烈动荡。

普京的这番言论表明俄罗斯对叙利亚的立场并未改变。俄罗斯称没有在极力支持阿萨德，但阿萨德下台不应成为协商解决叙利亚冲突的前提条件。

“该国（叙利亚）大变革的时机已经成熟，其领导人本应及时感觉到并开始进行变革。那么目前发生的事情就不会发生了，”普京说。

在谈到伊拉克、利比亚、叙利亚及其他国家发生的暴力活动时，普京称：“为什么会发生这些事情呢？那是因为某些外部人士认为，如果可在整个地区塑造某些人喜欢且被某些人称为民主的相同形态，那么就会出现和平和秩序。但事实并非如此。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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