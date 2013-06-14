俄高官称关于阿萨德使用化学武器的信息系编造

路透莫斯科6月14日 - 俄罗斯国家杜马外事委员会主席普什科夫（Alexei Pushkov）表示，关于叙利亚政府军使用了化学武器的信息是编造的，并称美国将以此作为干预叙利亚冲突的借口。

周四美国白宫称有证据表明叙利亚政府对反对派使用了化学武器，此后一名美国官员称，总统奥巴马已批准美国向叙利亚反对派输送武器。

普什科夫在Twitter上说：“关于阿萨德使用化学武器的信息是编造的，跟当初关于萨达姆拥有大规模杀伤性武器的谎言一样，是同一个地方编造的。奥巴马的路数跟布什是一样的。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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