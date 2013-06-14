俄高官称关于阿萨德使用化学武器的信息系编造

韩国法院将举行听证会 以决定是否逮捕前总统朴槿惠（更新版）
路透首尔3月27日 - 韩国一法院周四将举行听证会，以决定是否逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠，若遭逮捕，在调查她涉嫌受贿及滥用总统权力罪名期间，她可能被羁押长达20天。
路透莫斯科6月14日 - 俄罗斯国家杜马外事委员会主席普什科夫（Alexei Pushkov）表示，关于叙利亚政府军使用了化学武器的信息是编造的，并称美国将以此作为干预叙利亚冲突的借口。
周四美国白宫称有证据表明叙利亚政府对反对派使用了化学武器，此后一名美国官员称，总统奥巴马已批准美国向叙利亚反对派输送武器。
普什科夫在Twitter上说：“关于阿萨德使用化学武器的信息是编造的，跟当初关于萨达姆拥有大规模杀伤性武器的谎言一样，是同一个地方编造的。奥巴马的路数跟布什是一样的。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透贝尔法斯特3月26日 - 北爱尔兰正在磋商组建新政府两大政党周日称，谈判已无果而终，北爱尔兰可能会因此进行新的选举，或是重新由英国政府直接管辖。
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将拿出政府如何恢复该国立法自主权的计划，公布一份结束“欧盟议员至高权力”的详细文件。