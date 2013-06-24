俄罗斯批评西方和阿拉伯国家武装叙利亚反对派

路透莫斯科6月24日 - 俄罗斯外交部周一称，国际上反对叙利亚总统阿萨德的组织和国家向西方支持的叙反对派提供军事支持，将不利于寻找结束叙利亚冲突的政治解决方案。

“叙利亚之友”召集西方和阿拉伯国家以及土耳其在卡塔尔开会，他们周末同意向叙利亚反对派紧急提供所有必须的物资和装备。

俄外交部在声明中称，这一决定必然会引起“严重担忧”。

“在多哈宣布的向叙利亚反对派提供无限军事支持的目标--实际上这已在执行--与迅速找到叙利亚冲突解决方案的努力完全背道而驰。”

俄罗斯与美国在叙利亚问题上意见有分歧。美国已决定武装叙利亚反对派，并指责俄罗斯袒护阿萨德。

俄罗斯称叙利亚人应该自己决定自己的命运，外国不应干预叙利亚事务。俄罗斯并为自己向叙利亚提供武器进行辩护，称这完全是合法的。

俄罗斯和美国高官将于周二在日内瓦与叙利亚问题国际特使卜拉希米进行会晤。（完）

编译：程芳 发稿：张家伟

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