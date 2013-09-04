普京称若证明阿萨德使用化武 俄可能支持对叙动武（更新版）

路透莫斯科9月4日 - 俄罗斯总统普京称，若能证明叙利亚政府实施了化学武器袭击，俄罗斯可能支持对叙利亚动武，但必须取得联合国批准才能发起这样的军事行动。

克里姆林宫网站周三发布普京接受美联社和俄罗斯电视频道First Channel的采访内容。普京在接受采访时表示，8月21日发生在大马士革郊区的化武袭击视频，也可能是“与基地组织有关联的”组织伪造的。

此次采访是在周二进行的。普京在采访中还称，俄罗斯将继续履行与叙利亚签订的武器合同。

当被问及如果证明叙利亚政府实施了化武袭击，俄罗斯是否会支持军事行动时，普京回答说：“我不排除这种可能性。”

“按照现行国际法，只有联合国安理会有权批准对主权国家动用武力，其他任何批准对独立主权国家动武的方法和方式都不可接受，”他说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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