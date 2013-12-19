俄罗斯暗示阿萨德不要发表连任言论

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透莫斯科12月19日 - 俄罗斯副外长Mikhail Bogdanov周四暗示，叙利亚总统阿萨德应避免发布可能寻求连任的声明，因此举可能在计划好的和平谈判举行前加剧紧张情势。
Bogdanov对国际文传电讯社发表的言论似乎是俄罗斯方面对阿萨德的公开指责，此举十分罕见。
阿萨德10月对叙利亚AlMayadeen电视台表示，尽管美国和反政府武装向他施压，他并无退出的想法。他认为被提名连任没有障碍。
“这样的言论影响局势，不会让局面更加平息。”国际文传电讯社援引Bogdanov的话报道称。
谈到计划于下月在日内瓦举行的国际和谈，Bogdanov表示：“我们的态度是，在谈判开始前，不应该发表可能让任何人不满或煽动情绪并引发回应的言论。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。