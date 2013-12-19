俄罗斯暗示阿萨德不要发表连任言论

路透莫斯科12月19日 - 俄罗斯副外长Mikhail Bogdanov周四暗示，叙利亚总统阿萨德应避免发布可能寻求连任的声明，因此举可能在计划好的和平谈判举行前加剧紧张情势。

Bogdanov对国际文传电讯社发表的言论似乎是俄罗斯方面对阿萨德的公开指责，此举十分罕见。

阿萨德10月对叙利亚AlMayadeen电视台表示，尽管美国和反政府武装向他施压，他并无退出的想法。他认为被提名连任没有障碍。

“这样的言论影响局势，不会让局面更加平息。”国际文传电讯社援引Bogdanov的话报道称。

谈到计划于下月在日内瓦举行的国际和谈，Bogdanov表示：“我们的态度是，在谈判开始前，不应该发表可能让任何人不满或煽动情绪并引发回应的言论。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。