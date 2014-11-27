俄罗斯称支持叙总统阿萨德打击“恐怖主义”

路透索契/莫斯科11月26日（记者 Denis Dyomkin/Gabriela Baczynska） - 俄罗斯周三称将支持叙利亚总统阿萨德打击中东地区“恐怖主义”，暗指在叙利亚冲突问题上没有新的妥协空间。

俄罗斯总统普京、俄外长拉夫罗夫（SergeiLavrov）与叙利亚外长穆阿列姆（Walidal-Moualem）在黑海举行了会谈。这是莫斯科为重启叙利亚问题和平谈判的外交努力之一。

“我们都认为恐怖主义是导致中东地区当前形势的主要因素，”拉夫罗夫在与穆阿列姆的联合新闻发布会上称。“俄罗斯将会继续支持叙利亚......消除恐怖威胁。”

俄罗斯是阿萨德在叙利亚冲突中的主要国际支持者。叙利亚冲突已进入了第四年，而且随着“伊斯兰国”占领叙利亚大片领土，当地局势已恶化。

大马士革与反对派今年2月举行的最后一轮谈判以失败告终，双方就阿萨德在冲突后过渡机构中的位置存在分歧。在海外的叙利亚主要反对派与西方和阿拉伯国家要求阿萨德下台。

但莫斯科称，伊斯兰强硬分子取得的进展意味着打击“恐怖主义”应该是现在所有“健康”武装力量的首要任务，而没有阿萨德的合作，这是不可能完成的任务。

拉夫罗夫批评美国拒绝与叙进行反恐合作。

穆阿列姆在新闻发布会上称他与普京的会谈“很有成果”，而且普京确认他有决心与大马士革及阿萨德发展关系。（完）

编译：高良萍 发稿：王凤昌

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