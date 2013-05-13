版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 11:49 BJT

俄称并无向叙出售防空武器的新计划

(本文由路透中文网编译提供)

路透华沙/莫斯科5月10日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周五称，莫斯科并无向叙利亚出售先进防空系统的新计划，但未排除根据现有合同向叙利亚交付这类防空系统的可能性。

《华尔街日报》近日报导称，以色列已告知美国，称俄罗斯即将向阿萨德政府出售S-300防空导弹系统。这将大幅提升叙利亚防御外来干预的能力，譬如以色列本月实施的空袭。

拉夫罗夫被记者问及相关报导时称：“俄罗斯目前没有（向叙利亚）出售（防空武器）的计划，但很久前曾出售过。俄罗斯以前签署了相关合约，正根据合约完成交付防空设备。”

但拉夫罗夫未说明交付的防空设备是否为S-300。

拉夫罗夫称，根据现有合约交付武器符合国际法，且仅限于自卫用途。

俄罗斯是叙利亚的主要武器供应方，虽然叙利亚爆发了内战，俄罗斯还是在继续履行防务合同。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐