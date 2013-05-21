俄罗斯：叙利亚反对派须无条件参加和谈

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯索契5月20日 - 俄罗斯外交部长拉夫罗夫周一称，叙利亚反对派代表不设置前提条件参加和平谈判非常重要，他所指的前提条件显然是反对派要求总统阿萨德下台。

拉夫罗夫还重申，必须邀请伊朗参加俄罗斯和美国试图促成的叙利亚和谈。

几天前，联合国秘书长潘基文在俄罗斯表示，会谈应“尽快”举行，以免良好势头丧失。而拉夫罗夫则认为，与时机相比，更重要的是确保会议有机会取得成功。

“先做主要的事情很重要，因此我认为应在最重要的事情达成共识后再最后决定时机，”拉夫罗夫在会见来访的欧洲理事会秘书长Thorbjorn Jagland后说道。

“主要的事情是确保反对派组织同意无条件参加和谈，”他在记者会上称。他还指出，西方国家应向叙利亚反对派施压，让他们不要提出“不现实的要求”。

拉夫罗夫还表示，“毫无疑问必须邀请叙利亚所有邻国，而伊朗也是叙利亚的邻国之一。”

伊朗与叙利亚并不接壤，长期以来却是阿萨德在该地区的坚定盟友。(完)