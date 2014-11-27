俄罗斯称支持叙总统阿萨德打击“恐怖主义”

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
(本文由路透中文网编译提供)
路透索契/莫斯科11月26日（记者 Denis Dyomkin/Gabriela Baczynska） - 俄罗斯周三称将支持叙利亚总统阿萨德打击中东地区“恐怖主义”，暗指在叙利亚冲突问题上没有新的妥协空间。
俄罗斯总统普京、俄外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）与叙利亚外长穆阿列姆（Walid al-Moualem）在黑海举行了会谈。这是莫斯科为重启叙利亚问题和平谈判的外交努力之一。
“我们都认为恐怖主义是导致中东地区当前形势的主要因素，”拉夫罗夫在与穆阿列姆的联合新闻发布会上称。“俄罗斯将会继续支持叙利亚......消除恐怖威胁。”
俄罗斯是阿萨德在叙利亚冲突中的主要国际支持者。叙利亚冲突已进入了第四年，而且随着“伊斯兰国”占领叙利亚大片领土，当地局势已恶化。
大马士革与反对派今年2月举行的最后一轮谈判以失败告终，双方就阿萨德在冲突后过渡机构中的位置存在分歧。在海外的叙利亚主要反对派与西方和阿拉伯国家要求阿萨德下台。
但莫斯科称，伊斯兰强硬分子取得的进展意味着打击“恐怖主义”应该是现在所有“健康”武装力量的首要任务，而没有阿萨德的合作，这是不可能完成的任务。
拉夫罗夫批评美国拒绝与叙进行反恐合作。
穆阿列姆在新闻发布会上称他与普京的会谈“很有成果”，而且普京确认他有决心与大马士革及阿萨德发展关系。（完）
编译：高良萍 发稿：王凤昌
路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0