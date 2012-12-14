俄新社：叙利亚反对派可能赢得内战

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科12月13日 - 俄罗斯副外长、中东事务特使Mikhail Bogdanov周四称，叙利亚反对派在与政府军的战斗中取得进展，或赢得内战的胜利。

他还表示，如果有必要，俄罗斯将考虑撤侨计划。

“必须得面对现实。叙利亚政府节节败退。”俄罗斯新闻社引述Bogdanov的话报导称。

“遗憾的是，无法排除叙利亚反对派取得胜利的可能性。”

他的话明显暗示俄罗斯为叙利亚政府倒台的可能性作准备。

“我们正在处理撤侨准备的问题。我们拥有动员计划，并在确认侨民的居住地点。”

他表示，俄罗斯将继续坚持和平解决叙利亚问题的态度。（完）