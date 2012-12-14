俄新社：叙利亚反对派可能赢得内战

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月13日 - 俄罗斯副外长、中东事务特使Mikhail Bogdanov周四称，叙利亚反对派在与政府军的战斗中取得进展，或赢得内战的胜利。
他还表示，如果有必要，俄罗斯将考虑撤侨计划。
“必须得面对现实。叙利亚政府节节败退。”俄罗斯新闻社引述Bogdanov的话报导称。
“遗憾的是，无法排除叙利亚反对派取得胜利的可能性。”
他的话明显暗示俄罗斯为叙利亚政府倒台的可能性作准备。
“我们正在处理撤侨准备的问题。我们拥有动员计划，并在确认侨民的居住地点。”
他表示，俄罗斯将继续坚持和平解决叙利亚问题的态度。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。