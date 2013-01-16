俄罗斯反对将叙利亚危机提交国际刑事法院

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科1月15日 - 俄罗斯反对一些国家提出的将叙利亚危机提交国际刑事法院的建议，称此举"不合时宜而且适得其反"。
周一超过50个国家要求安理会将叙利亚冲突提交国际刑事法院，并在信中称此举将"向叙利亚当局发出明确信号"。
俄罗斯称，此举不会有助于结束叙利亚内战。俄罗斯、中国和美国都不是国际刑事法院成员。
"我们认为此举不合时宜而且适得其反，当前的主要任务是立即停止叙利亚流血冲突，"俄罗斯外交部在声明中称。
长达21个月的叙利亚冲突已经导致6万人死亡，叙利亚政府和反对派都受到指责，但联合国称叙利亚政府及其支持者责任更大。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。