俄罗斯反对将叙利亚危机提交国际刑事法院

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科1月15日 - 俄罗斯反对一些国家提出的将叙利亚危机提交国际刑事法院的建议，称此举"不合时宜而且适得其反"。

周一超过50个国家要求安理会将叙利亚冲突提交国际刑事法院，并在信中称此举将"向叙利亚当局发出明确信号"。

俄罗斯称，此举不会有助于结束叙利亚内战。俄罗斯、中国和美国都不是国际刑事法院成员。

"我们认为此举不合时宜而且适得其反，当前的主要任务是立即停止叙利亚流血冲突，"俄罗斯外交部在声明中称。

长达21个月的叙利亚冲突已经导致6万人死亡，叙利亚政府和反对派都受到指责，但联合国称叙利亚政府及其支持者责任更大。（完）