普京称若证明阿萨德使用化武，俄可能支持对叙动武

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月4日 - 俄罗斯总统普京称，若能证明叙利亚政府实施了化学武器袭击，俄罗斯可能支持对叙利亚动武，但必须取得联合国批准才能发起这样的军事行动。
克里姆林宫网站周三发布普京接受美联社和俄罗斯电视频道First Channel的采访内容。普京在接受采访时还表示，俄罗斯将履行与叙利亚签订的武器合同。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。