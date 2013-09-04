普京称若证明阿萨德使用化武，俄可能支持对叙动武

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科9月4日 - 俄罗斯总统普京称，若能证明叙利亚政府实施了化学武器袭击，俄罗斯可能支持对叙利亚动武，但必须取得联合国批准才能发起这样的军事行动。

克里姆林宫网站周三发布普京接受美联社和俄罗斯电视频道First Channel的采访内容。普京在接受采访时还表示，俄罗斯将履行与叙利亚签订的武器合同。（完）