俄罗斯呼吁伊朗参与解决叙利亚问题

路透莫斯科6月11日电（记者 Lidia Kelly）---俄罗斯周一呼吁伊朗参与解决叙利亚冲突，这令其与美国意见产生分歧。俄罗斯并表示该国外交部长拉夫罗夫将於周三赴伊朗。

俄罗斯外交部称，拉夫罗夫将重点就中东和北非局势与伊方进行磋商，还将谈论叙利亚问题及伊朗同六国6月18-19日在莫斯科举行的核谈判。

俄罗斯正在抵制西方及海湾阿拉伯国家要求向叙利亚总统阿萨德采取强硬立场的压力，反对制裁叙利亚呼吁，倡议召开包括伊朗的全球及地区大国会议。

拉夫罗夫打算与伊朗商讨这项倡议。

俄罗斯外交部称：“如果没有伊朗参与，将无法向叙利亚问题施加全面的具有建设性的国际影响力。”

俄罗斯称，所倡议的会议将对安南的和平计划提供支持。美国则称，不相信伊朗愿意在叙利亚问题上发挥建设作用。

俄罗斯呼吁所有国家利用他们对叙利亚政府及反抗力量的影响力，寻求结束该国的暴力活动，推动开启政治对话，但反对外国对叙利亚进行军事或政治干涉。

俄罗斯外交部就拉夫罗夫访问伊朗一事发表声明称：“将‘利比亚模式’应用到发生革命事件的中东和北非其他国家是断断不可的。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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