俄罗斯：叙反对派试图阻挠和平努力

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透莫斯科5月30日 - 俄罗斯周四指责叙利亚全国联盟试图阻挠和平努力。之前叙利亚反对派曾表示，只有总统阿萨德下台才会参加国际和谈。
国际文传电讯社引述俄罗斯外长拉夫罗夫的话报道称，叙利亚全国联盟给人的印象是“尽一切努力防止政治进程开始……并达到军事干预目的”。
叙利亚全国联盟周三称，只有迫使总统阿萨德下台的最后期限确定，才会参加美国和俄罗斯在努力促成的国际和谈。
俄罗斯反复声明没有在试图支持阿萨德，但是他的下台不应成为达成政治解决方案的前提条件。
“叙利亚全国联盟不准备无条件参加和谈。这些条件不切实际。总之，谁都不应该发出最后通牒，”拉夫罗夫在与古巴外长会晤后的一个记者会上表示。
报道称，拉夫罗夫认为叙利亚全国联盟“没有具建设性的平台”。“他们团结在一起的唯一理由是要求阿萨德立即下台。但是包括西方国家在内的所有人都明白这一立场不现实。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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