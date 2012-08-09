美参议员敦促美俄合作消除叙利亚化学武器

路透莫斯科8月8日电（记者 Timothy Heritage）---美国参议员、资深裁军运动人士卢格（Richard Lugar）敦促俄罗斯与美国搁置在叙利亚问题上的分歧，合作消除该国的化学武器。

卢格在莫斯科对记者称，这是他自己的提议，并没有得到官方的认可，且俄罗斯方面的初步反应冷淡。

但他表示，美俄若能合作削减叙利亚的化学武器，则能在政治及贸易关系等其他领域受益。

“我已建议两大国应高瞻远瞩，互相尊重，考虑应对叙利亚的化学武器问题，” 卢格在一家莫斯科酒店对记者说。

他谈到冷战结束及苏联解体後全球削减核武器的成效时说：“这为发展贸易关系创造了条件。”

数月来，美俄一直在叙利亚问题上存在分歧，而若能合作削减叙利亚化学武器将标志两国在化解分歧方面向前迈出一步。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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