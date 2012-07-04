俄罗斯下周接待叙反对派 再行斡旋

路透莫斯科7月3日电（记者 Gabriela Baczynska）---叙利亚反对派领导人下周将访问莫斯科，此行将会成为美俄及其他大国就叙利亚政治过渡计划所达成协议能否落实的试金石。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫周二称：“我们将利用这次与叙利亚反对派组织的会面，继续致力於制止叙利亚的暴力活动，尽快启动政府和反对派之间的对话。”

对於周六日内瓦会议达成的协议，各方称其为推动解决叙利亚危机的“切实进展”，但协议并没有确定具体行动的时间表，也未就叙利亚总统阿萨德是否必须下台等关键问题达成共识。

根据协议，叙利亚“应在双方同意的基础上组建”一个过渡管理机构。这项建议是国际特使安南提出的，最初的草案因俄罗斯反对将阿萨德排除在过渡机构之外而经过修改。

尽管与会各方很快达成协议，但对於这份协议对阿萨德意味着什麽，各方说法立刻出现分歧。

拉夫罗夫称，协议根本就没有暗示阿萨德应当下台，但美国国务卿希拉里却称，“阿萨德仍必须下台”，法国外长法比尤斯（Laurent Fabius）称，阿萨德的统治已“结束”，中国外长杨洁篪则敦促各方保持耐心。

阿萨德自己称，叙利亚不会接受外部强加的任何方案。在接受土耳其媒体采访时，他重点强调了保护叙利亚主权及外部势力不得干涉其内政的重要性，叙利亚官方通讯社SANA全文刊载了采访内容。

他还补充说，如果选举结果显示叙利亚人民希望他下台，那麽他会这麽做。阿萨德面临2014年的下届选举，但在一党统治的叙利亚，选举被普遍认为既没有自由也无公正可言，届时他不太可能面临太多挑战。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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