以色列警告美国称俄罗斯将向叙利亚出售导弹--WSJ

路透华盛顿5月8日 - 《华尔街日报》周三报道，以色列近日警告美国称，俄罗斯计划不顾西方国家的施压，向叙利亚销售先进的地对空导弹。

报道称，美国官员确认他们正在研究以色列的报告，但拒绝评论是否认为俄罗斯接近向叙利亚销售S-300防空导弹综合体产品。

五角大楼或美国国务院官员都未予以置评。

叙利亚政府多年来一直寻求从俄罗斯购买先进的S-300防空导弹综合体，该导弹能够拦截飞机和制导导弹。

西方国家反复敦促俄罗斯阻止该交易，他们认为S-300导弹可能会导致对叙利亚内战的国际干预更为复杂。

报道称，以色列向美国提供的情报显示，叙利亚已经根据2010年与俄罗斯签署的协议进行了支付，包括今年通过俄罗斯VEB银行进行了一笔支付。根据协议，叙利亚将支付9亿美元购买四个S-300防空导弹综合体。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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