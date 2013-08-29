俄媒体称俄海军向地中海增派舰只

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透莫斯科8月29日 - 俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）周四报道称，俄罗斯派遣两艘战舰前往东地中海。西方国家准备对叙利亚采取军事行动，以回应该国上周发生的所谓化学武器攻击事件。
报道援引一位俄罗斯总参谋部消息人士的说法称，由于“众所周知的情况（明显指的是叙利亚冲突）”，俄方一艘导弹巡洋舰和一艘反潜舰未来几天将抵达东地中海。
俄罗斯海军方面稍后否认上述部署与叙利亚局势有关，并称这是俄方在地中海舰艇换防的一部分。俄海军方面没有透露前往该地区舰艇的类型及数量。
国际文传电讯社的最初报道明确指出，俄方的目的是增强海军的存在，而不是与在地中海的舰艇换防。该报道与俄海军说法存在出入的原因尚不得而知。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)