俄罗斯向地中海增派舰只--国际文传电讯社

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科8月29日 - 俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）周四报导称，俄罗斯派遣两艘战舰前往东地中海。西方国家准备对叙利亚采取军事行动，以回应该国上周发生的所谓化学武器攻击事件。
报导援引一位俄罗斯总参谋部消息人士的说法称，由于“众所周知的情况（明显指的是叙利亚冲突）”，俄方一艘导弹巡洋舰和一艘反潜舰未来几天将抵达东地中海。
俄罗斯海军方面稍后否认上述部署与叙利亚局势有关，并称这是俄方在地中海舰艇换防的一部分。俄海军方面没有透露前往该地区舰艇的类型及数量。
国际文传电讯社的最初报导明确指出，俄方的目的是增强海军的存在，而不是与在地中海的舰艇换防。该报导与俄海军说法存在出入的原因尚不得而知。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。