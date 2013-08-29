俄罗斯向地中海增派舰只--国际文传电讯社

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科8月29日 - 俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）周四报导称，俄罗斯派遣两艘战舰前往东地中海。西方国家准备对叙利亚采取军事行动，以回应该国上周发生的所谓化学武器攻击事件。

报导援引一位俄罗斯总参谋部消息人士的说法称，由于“众所周知的情况（明显指的是叙利亚冲突）”，俄方一艘导弹巡洋舰和一艘反潜舰未来几天将抵达东地中海。

俄罗斯海军方面稍后否认上述部署与叙利亚局势有关，并称这是俄方在地中海舰艇换防的一部分。俄海军方面没有透露前往该地区舰艇的类型及数量。

国际文传电讯社的最初报导明确指出，俄方的目的是增强海军的存在，而不是与在地中海的舰艇换防。该报导与俄海军说法存在出入的原因尚不得而知。（完）