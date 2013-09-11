普京称同奥巴马在G20峰会间隙讨论过叙化武问题

路透莫斯科9月10日（记者 Steve Gutterman） - 俄罗斯总统普京周二称，他同美国总统奥巴马已在上周会谈中就加大努力确保叙利亚化学武器安全达成共识，同时还商讨了将该国化学武器置于国际监督之下的事宜。

俄罗斯此前提议叙利亚应将化学武器交由国际社会控制，以避免遭到美国军事打击。普京上述言论或许会加深外界对该提议由来的揣测。

俄罗斯外长拉夫罗夫周一宣布了该国的上述提议。此前不久，美国国务卿克里表示，叙利亚应在一周内交出所有化学武器，将可避免遭到美国打击。

普京发言人周二早些时候称，普京和奥巴马上周五在圣彼得堡二十国集团（G20）峰会间隙会面时提出了该项建议，普京在电视讲话中对建议进行了详细阐述。

“俄罗斯的立场……众所周知--我们反对任何大规模杀伤性武器的扩散，包括化学和核武器，”普京说道。

“面对叙利亚的当前局势，这真的特别重要，美国总统和我已在G20峰会间隙商讨过此事。”

“还要说的是，对于将叙利亚化学武器交由国际社会控制这个问题，专家和政客们曾反复讨论。我重申，美国总统和我在G20峰会间隙讨论过此事。”

“我们同意加大这方面的工作，并会指示（美国）国务卿和俄罗斯外长……进行接触，共同努力推进解决该问题的方案，”普京说。

美国官员称，克里周四将在日内瓦与拉夫罗夫会面，商讨叙利亚化学武器问题。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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