俄国家杜马警告美国勿对叙动武

路透莫斯科9月11日（记者 Steve Gutterman） - 俄罗斯国家杜马周三呼吁美国勿对叙利亚动武，并警告称美国的军事行动可能“对叙利亚人民犯下罪行”，但并未威胁会采取应对之策。

国家杜马宣布一致投票通过的声明时称，发动空袭会“造成更多平民死亡，进一步破坏（叙利亚）关键基础设施，最终引发一场不可逆转的人道主义灾难”。

上述声明与俄罗斯总统普京及该国政府反对美国动武的立场一致。

“那些准备下令发动此类攻击的人应当知道，这样的行动可能会严重违反国际法，对叙利亚人民犯下罪行，”声明说道。

声明还警告称，打击行动会令“该地区的核及化学安全面临威胁”，这指的是叙利亚的化学武器和一个有放射性铀的小型反应堆。

对于俄罗斯提出的将叙利亚化学武器交由国际社会控制的提议，国家杜马表示支持。

在国家杜马投票表决前的辩论阶段，有议员建议在美国动武的情况下，俄罗斯应当考虑采取行动惩罚美国，譬如退出新削减战略武器条约（New START）、增加对伊朗的武器销售、减少与美国在阿富汗事务方面的合作等。

但国家杜马的声明中并不包括这些措施。不过，议员们表示如果美国对叙利亚动武，他们将会投票表决第二份声明，而第二份声明里可能包括这些措施。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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