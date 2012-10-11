消息称被扣叙飞机未运载武器--媒体

特朗普预算计划拟提高美国国防开支 缩减国务院等支出--官员

路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。