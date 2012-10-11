消息称被扣叙飞机未运载武器--媒体

特朗普预算计划拟提高美国国防开支 缩减国务院等支出--官员
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。
路透莫斯科10月11日电---土耳其扣留了一架从莫斯科飞往大马士革的叙利亚飞机，因怀疑机上有军事设备。俄罗斯武器出口机构一名消息人士周四对国际文传电讯社表示，该机上没有俄罗斯武器。
“机上没有武器，也没有任何军事设备系统或部件。”国际文传电讯社引述该匿名消息人士的话报导称。
土耳其扣留了部分货物，随後允许这架客机继续飞往大马士革。土耳其并未透露所扣留货物的情况。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔2月27日 - 韩联社报道，韩国主要反对党民主党周一称，将联合其他党派寻求弹劾总理黄教安。之前黄教安称针对贪腐丑闻的调查不会延期。
路透首尔2月27日 - 韩国代总统黄教安办公室称，特别检察官对牵涉总统朴槿惠的贪腐丑闻调查不会延长至截止日期2月28日之后。