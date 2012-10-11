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时事要闻 | 2012年 10月 11日 星期四 17:22 BJT

消息称被扣叙飞机未运载武器--媒体

路透莫斯科10月11日电---土耳其扣留了一架从莫斯科飞往大马士革的叙利亚飞机，因怀疑机上有军事设备。俄罗斯武器出口机构一名消息人士周四对国际文传电讯社表示，该机上没有俄罗斯武器。

“机上没有武器，也没有任何军事设备系统或部件。”国际文传电讯社引述该匿名消息人士的话报导称。

土耳其扣留了部分货物，随後允许这架客机继续飞往大马士革。土耳其并未透露所扣留货物的情况。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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